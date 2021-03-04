К. Косачев провел встречу со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии М. Бергером

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы российско-германских отношений, а также проблематика работы в европейских организациях.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером.

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«Для российских парламентариев важно, что официальные дипломаты стремятся к контактам и, таким образом, признают значение нашей общей работы по парламентской линии», — сказал Константин Косачев.

Он отметил, что в настоящее время развитие отношений с Германией и в целом с Европейским союзом не имеет позитивного характера.

«Однако мы сохраняем оптимизм по поводу будущего, чтобы совместно обеспечивать безопасность и продвигать сотрудничество на общеевропейском пространстве».

Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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Встреча Константина Косачева со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером

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«Отношения России и Германии всегда отличались тем, что страны не концентрировались на разногласиях, лишая друг друга возможности двигаться вперед. Мы по‑прежнему заинтересованы всемерно развивать межпарламентский диалог. Готовы работать с коллегами из обеих палат германского парламента, равно как и с коллегами из Совета Европы, ПАСЕ, ПА ОБСЕ», — заявил Константин Косачев.

Мигель Бергер подчеркнул важность и значение межпарламентских контактов. Глава германской делегации выразил готовность к сотрудничеству, в том числе и на различных международных площадках. По словам Мигеля Бергера, германские представители разделяют готовность к диалогу и считают важным членство России в Совете Европы.

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