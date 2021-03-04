Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Линия генерального#Дмитрий Рогозин#Космодромы#Байконур#Арктика-М#Главное04.03.2021 19:29

Линия генерального. Выпуск 11

Одиннадцатый выпуск серии фильмов «Хроника русского космоса. Линия генерального». Рабочая поездка генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина пуск ракеты-носителя «Союз-2» 28 февраля 2021 года.

Она вывела на околоземную орбиту новый спутник «Арктика-М» № 1. Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Спутник создан для работы на высокоэллиптической орбите. «Арктика-М» будет решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии.

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