Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе приняла участие в организации и проведении 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни». Мероприятие состоялось в Городе воинской славы Вязьме.

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Сенатор рассказала, что Фестиваль проводится в рамках проекта «Связь поколений» и год от года набирает все большую популярность. Он проходит в два этапа, первый из которых организуется в онлайн-формате, а затем участники, прошедшие конкурсный отбор, выступают на большом гала-концерте.

Нина Куликовских отметила, что Фестиваль служит увековечению памяти погибших защитников Отечества и сохранению традиций бережного отношения к ратной истории родного края. Этот проект также помогает находить новые формы работы по вовлечению широкой общественности к патриотической и социально значимой деятельности.

Нина Куликовских приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

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Нина Куликовских приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

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Нина Куликовских приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

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Нина Куликовских приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

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Нина Куликовских приняла участие в организации в регионе 8-го Фестиваля патриотической песни «В песнях военных желание жизни»

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«Через песни, через искусство мы разговариваем с нашей молодежью. Мы хотим, чтобы наши любимые песни, песни отцов и дедов, которые поднимали на бой, которые заставляли сжиматься сердца, наполняя их любовью, продолжали петь наши дети и внуки», — сказала Нина Куликовских.

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