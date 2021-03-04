О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с заместителем Министра торговли Турции

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

04 марта 2021 г.



4 марта 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака и заместителя Министра торговли Турции Гонжы Ылмаз Батур.

В ходе встречи стороны подтвердили высокий уровень политических связей между Беларусью и Турцией, подчеркнули важность наращивания белорусско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями о подходах к развитию взаимодействия в сфере торговли и инвестиций между двумя странами в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов подготовки двусторонних мероприятий, запланированных в 2021 году, в том числе одиннадцатого заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, второго заседания совместной рабочей группы по торговле, второго инвестиционного форума.

Стороны обменялись информацией о проделанной работе по утверждению технических условий, разработанных для организации информационного взаимодействия таможенных служб Беларуси и Турции, и отметили важность скорейшего запуска системы содействия взаимной торговле.

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