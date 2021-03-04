Российские лыжницы – серебряные призёры Чемпионата мира в эстафете

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 марта, на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) были разыграны медали в женской эстафете 4х5 км.

Россиянки Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева завоевали серебряную медаль. Победили норвежки с результатом 53 минуты 43,2 секунды, опередив наших девушек на 26,6 секунды. Бронзовая награда досталась представительницам Финляндии (+46,2).

В активе российской команды теперь три медали – ранее Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне на 30 км и вместе с Глебом Ретивых они взяли «бронзу» в командном спринте.

В пятницу состоится мужская эстафета 4х10 км. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет женскую команду, тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России с «серебром» Чемпионата мира и желает новых достижений и побед!

Фото: @russianskiteam

Пресс-служба Минспорта России

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