Сенаторы приняли участие в конференции «Арктика-2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Российские парламентарии представили свое видение освоения Арктического региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия), председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и член Комитета СФ по экономической политике представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие в работе VI Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2021).

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На этом международном форуме, в котором участвуют также представители субъектов РФ и деловых кругов, обсуждают будущее арктических регионов, привлечении инвестиций, развитие Арктики.

«Подготовка кадров для Арктики – один из ключевых вопросов ее дальнейшего развития. Но необходимо принимать комплекс мер и резервы для этого есть», — сказал Александр Акимов.

VI Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2021)

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VI Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2021)

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Юрий Важенин

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VI Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» (Арктика-2021)

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Он отметил, что сенаторы рассматривали эти вопросы в ходе работы на заседаниях Совета по Арктике и Антарктике при СФ и Совет Федерации пристально следит за развитием Арктической зоны РФ. Законодатель считает, что этот вопрос должен быть на повестке не только профильного министерства. Впоследствии сенаторы обязательно заслушают доклад представителя каждого федерального министерства по проделанной работе в Арктике на площадке палаты регионов, отметил Александр Акимов.

Елена Зленко считает, что экологическое страхование — единственный инструмент, позволяющий наиболее эффективно обеспечить экологическую безопасность страны. По ее мнению, это единственный финансовый инструмент, который позволяет небольшими средствами и в длительном периоде распределить риски и, соответственно, компенсировать ущербы окружающей среде.

Юрий Важенин заявил о необходимости пересмотреть отношение к освоению Арктической зоны в России. Сенатор считает важным обеспечить условия для скорейшего развития собственных научно-исследовательских разработок и создания отечественных технологий, которые можно применять в регионе.

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