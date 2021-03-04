С. Мамедов: Самарская область входит в число регионов, которые наиболее успешно реализуют национальные проекты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече губернатора Самарской области с парламентариями, представляющими регион на федеральном уровне.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области принял участие во встрече губернатора региона с парламентариями, представляющими область на федеральном уровне.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области Основной темой обсуждения стало внесение изменений в бюджет региона на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг.

По словам сенатора, в областном бюджете предлагается учесть безвозмездные поступления из федеральной казны на сумму более 4,5 млрд руб. Средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, поддержку товаропроизводителей.

Сергей Мамедов отметил, что, несмотря на сложности прошлого года, которые были вызваны пандемией, региону удалось мобилизовать все силы и средства на выполнение социальных обязательств и получить поддержку на федеральном уровне. «Самарская область твердо входит в число регионов, которые наиболее успешно реализуют национальные проекты», — подчеркнул парламентарий.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию системы здравоохранения региона, затронут вопрос о ходе вакцинации жителей от коронавирусной инфекции. Рассматривались также вопросы развития городов, поддержки малого бизнеса, строительства социальных объектов, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и многие другие.

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