С. Митин: «Ладья» продолжает оставаться единственным выставочным проектом России, где представлены народные искусства большинства регионов страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии 29-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020–2021».

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в открытии 29-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020–2021» в ЦВК «Экспоцентр».

Смотрите также

Выставка организована Ассоциацией «Народные художественные промыслы России», при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Соорганизатор выставки – АО «ЭКСПОЦЕНТР».

По словам сенатора, в условиях пандемии, народные промыслы оказались одной из наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Выставочный проект «ЛАДЬЯ. Сезон 2020–2021» позволяет объединить усилия и создает дополнительные возможности для поддержки и развития отрасли народных промыслов.

«Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране», — отметил в своем приветствии Сергей Митин.

Сергей Митин принял участие в открытии XXIX Вытавки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья»

1 из 3

Сергей Митин

2 из 3

Сергей Митин принял участие в открытии XXIX Вытавки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья»

3 из 3

Парламентарий подчеркнул, что ежегодно выставка признается социально значимой и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. В выставке принимают участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из 55 регионов России. Площадь выставки составляет более 15 000 кв. м.

По традиции на выставке свои лучшие изделия представляют всемирно известные центры народного искусства, такие как Ростовская финифть, Гжель, Алтайская керамика, Кисловодский фарфор, Кадомский вениз, Кубачи, Жостово и многие-многие другие. В выставке принимают участие образовательные учреждения, ведущие подготовку кадров для предприятий промыслов.

Самое активное участие в выставке принимают субъекты Российской Федерации. Это позволяет им не только представить все разнообразие традиционных промыслов и ремёсел региона, но и дает возможность презентовать лучшие туристические маршруты в местах традиционного бытования промыслов, объединяющие туристские комплексы на базе действующих предприятий промыслов, музейные и выставочные центры, площадки для интерактивных туристских программ.

«В Совете Федерации уделяется особое внимание сохранению и развитию народных художественных промыслов. Совместно с органами власти всех уровней, профессиональным сообществом и общественными организациями проводится работа по формированию правовой основы современной экосистемы отрасли, разработке новых форм ее поддержки, продвижению промыслов на специализированных мероприятиях», — подчеркнул Сергей Митин.

MIL OSI