С. Митин: Совет Федерации добился изъятия из оборота питьевой воды, произведенной с нарушением технического регламента

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел оперативное совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел оперативное совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

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Как сообщил сенатор, рабочая группа продолжает вести парламентский контроль за соблюдением технического регламента производителями упакованной питьевой воды. В состав группы входят представители Прокуратуры, Роспотребнадзора, Роскачества а также руководство отраслевых ассоциаций и союзов.

Участники оперативного совещания рассмотрели информацию о нарушениях допущенных рядом производителей в этой сфере. Маркировка этой воды вводит потребителя в заблуждение относительно ее происхождения (артезианская) и физиологической полноценности (первой категории).

По словам сенатора, в соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевой продукции» подобные несоответствия могут быть расценены как признак фальсификации продукции. Ранее производитель воды уже получал предписание о прекращении выпуска воды с несоответствующей маркировкой. Однако, это предписание не было исполнено.

По информации Роспотребнадзора, представленной в Совет Федерации, ведомством приняты меры по ограничению появления на рынке воды одного из производителей, в том числе приостановлена реализация продукции.

Сергей Митин обратил внимание представителей органов власти на проблему межведомственного взаимодействия. «Отмечу недостаточное межведомственное взаимодействие ответственных федеральных органов государственной власти. Пробуксовка в межведомственном взаимодействии ведет к отсутствию должного уровня контроля за производством и реализации упакованной питьевой воды», — подчеркнул парламентарий.

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