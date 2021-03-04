Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Триколор#Первый Космический04.03.2021 11:00

Телекомпания «Первый ТВЧ» совместно с Роскосмосом запускает новый канал

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» запускают телеканал «Первый Космический». Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор.

Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Старт запланирован на 4 марта 2021 года. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

Генеральный информационный партнёр проекта — радиостанция «Ретро FM». Встречи с легендарными космонавтами и эксклюзивные новости «Первого Космического» —только в эфире «Ретро FM».

«Первый Космический» объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».

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