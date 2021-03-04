Э. Исаков обсудил реализацию национальных проектов и стратегии социально-экономического развития Сургута до 2030 года

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру сенатор встретился с вновь назначенным главой города Сургута.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел рабочую встречу с главой города Сургута Андреем Филатовым.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития экономической столицы региона, поднимались вопросы реализации национальных проектов, развития программы государственно-частного партнерства, планирования строительства дорожных развязок в Сургуте, а также спортивных объектов.

Стратегией социально-экономического развития Сургута до 2030 г. предусмотрено строительство более 40 спортивных объектов различной направленности, в том числе бассейнов, спорткомплексов с универсальными игровыми залами, крытых ледовых кортов

По словам Эдуарда Исакова, стратегией социально-экономического развития Сургута до 2030 г. предусмотрено строительство более 40 спортивных объектов различной направленности, в том числе бассейнов, спорткомплексов с универсальными игровыми залами, крытых ледовых кортов.

«Город претендует на то, чтобы стать лидером в создании «умной экономики» северных регионов, с широкими возможности для предпринимательской деятельности, удобным для жизни активных и ответственных горожан, с организованной безопасной городской средой и открытой властью. Уверен, что Андрею Филатову удастся усилить социально-экономический, научный и культурный потенциал города и эффективно реализовать намеченные планы в интересах его жителей», — отметил сенатор.

Эдуард Исаков встретился в Сургуте со спортсменами и тренерами Центра адаптивного спорта Югры

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Эдуард Исаков провел рабочую встречу с главой города Сургута Андреем Филатовым

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Эдуард Исаков встретился в Сургуте со спортсменами и тренерами Центра адаптивного спорта Югры

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Эдуард Исаков встретился в Сургуте со спортсменами и тренерами Центра адаптивного спорта Югры

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Кроме того, Эдуард Исаков встретился в Сургуте со спортсменами и тренерами Центра адаптивного спорта Югры. Сенатор поздравил с успешным выступлением на чемпионате и Кубке России югорских легкоатлетов с нарушением слуха, где они завоевали две золотые и одну бронзовую награды. Участники встречи обсудили вопросы спортивной подготовки, результаты и планы на ближайшую перспективу.

Как отметил парламентарий, в Сургуте уже четвертый год осуществляет свою деятельность обособленное подразделение «Региональный центр адаптивного спорта» площадью около 10 тыс. кв. метров для круглогодичной системной подготовки спортсменов-инвалидов, с временным размещением в гостиничном комплексе.

«Региональный центр создаёт условия для проведения соревнований местного, регионального, всероссийского и международного уровней по лёгкой атлетике, а также позволяет привлекать к соревнованиям людей с инвалидностью из коррекционных школ и реабилитационных центров Югры. Здесь инклюзивный спорт организован таким образом, что здоровые люди приходят заниматься к спортсменам с инвалидностью», — сказал Эдуард Исаков.

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