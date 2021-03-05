Алексей Миллер обсудил с Владимиром Семашко и Виктором Каранкевичем вопросы сотрудничества в газовой сфере

Source: Gazprom in Russian

Релиз

5 марта 2021, 17:40

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.

Отдельное внимание на встрече было уделено прохождению отопительного сезона. Отмечено, что «Газпром» поставляет газ в Беларусь надежно, в необходимых объемах.

Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI