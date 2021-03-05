Алексей Миллер обсудил с Владимиром Семашко и Виктором Каранкевичем вопросы сотрудничества в газовой сфере

Source: Gazprom in Russian
Релиз
5 марта 2021, 17:40
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.
Отдельное внимание на встрече было уделено прохождению отопительного сезона. Отмечено, что «Газпром» поставляет газ в Беларусь надежно, в необходимых объемах.
Стороны также рассмотрели перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе.
Справка
Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.
Управление информации ПАО «Газпром»
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