Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Орбитальные группировки#Арктика-М05.03.2021 13:43

Аппаратура РКС обеспечивает связь «Арктики-М» с Землей

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали и изготовили бортовую аппаратуру командно-измерительной системы для первого космического аппарата новой спутниковой системы «Арктика-М», который был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 28 февраля 2021 года. Средства созданного в РКС наземного комплекса управления контролировали первое включение космического аппарата.

Новый спутник будет использоваться для мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, решения задач гидрометеорологии, а также для обеспечения связи и других телекоммуникационных услуг.

Командно-измерительная система — это служебные приборы, которые обеспечивают передачу телеметрических данных, прием команд управления и измерение параметров орбиты. Эта аппаратура поддерживает связь с Землей, собирает и передает на наземные пункты управления телеметрическую информацию, а также обрабатывает поступающие с Земли управляющие команды и контролирует их исполнение. Система наблюдает за корректностью работы системы ориентации и телекоммуникационных систем спутника. С ее помощью ведутся измерения текущих навигационных параметров движения космического аппарата.

Директор проектов по созданию командных радиолиний — заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков: «В РКС создана бортовая командно-измерительная аппаратура с применением современных технологий и уникальных технических решений. С ее помощью обеспечено устойчивое управление космическим аппаратом „Арктика-М“ и передача на Землю телеметрической информации. Разработка и совершенствование бортовых служебных приборов в нашей компании ведется не один десяток лет, что позволило создать решения с большим запасом надежности, которые прошли летную квалификацию на целом ряде спутников дистанционного зондирования Земли».

Средства наземного комплекса управления, созданного РКС, контролировали первое включение космического аппарата «Арктика-М», обеспечили проведение сеансов связи с ним, выдачу на борт командно-программной информации, прием телеметрической информации и измерение текущих навигационных параметров в соответствии с программой полета. Телеметрическая информация позволила отследить ход раскрытия внешних элементов конструкции, выполнение операций по подготовке бортовых служебных систем космического аппарата к штатному функционированию.

Наземный комплекс управления является составной частью высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». В его состав входят центр управления полетом космическими аппаратами «Арктика-М», созданный в ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), разработанные в РКС пять командно-измерительных станций «Клен», расположенные в Западной, Центральной и Восточной части России, и другие технические средства.

Главный конструктор наземного комплекса управления «Арктика-М» Александр Багач: «С учетом особенностей орбиты космического аппарата нашим специалистам пришлось скорректировать алгоритм работы программы формирования сеансов связи, проводимых наземными станциями „Клен“. Задача была выполнена оперативно и с максимальной точностью».

После выведения на орбиту двух аппаратов системы «Арктика-М» Гидрометцентр России сможет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности в арктической зоне. Увеличение состава орбитальной группировки до четырех спутников даст возможность для круглосуточного наблюдения заданного района поверхности Земли с двух ракурсов наблюдения. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды, поможет отслеживать чрезвычайные ситуации, проводить экологический контроль окружающей среды. Массивы новых данных планируется использовать и в научных целях для фундаментальных гидрометеорологических исследований, в том числе для изучения феномена глобального потепления.

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