А. Башкин принял участие в акции Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил проживающую в Астрахани участницу Великой Отечественной войны Антонину Иванову.

Председатель подкомитета по административному праву Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области поддержал инициативу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечению всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью.

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Сенатор посетил проживающую в Астрахани участницу Великой Отечественной войны Антонину Иванову, которой исполнилось 98 лет. Александр Башкин поздравил ветерана с наступающим праздником 8-го марта и передал в подарок мобильный телефон. Телефон, помимо обычной связи, предназначен для получения экстренной помощи, в него занесены необходимые для пожилого человека номера тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера. В любой момент ветеран, нажав лишь одну кнопку, сможет связаться с различными службами для получения оперативной помощи. Пользование сотовой связью для ветерана является бесплатным.

Волонтер Екатерина помогла подключить телефон и обучила пользованию его основными функциями.

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