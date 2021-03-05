А. Клишас: Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации необходимо рассмотреть и принять в весеннюю парламентскую сессию

Source: Russia – Council of the Federation

Документ предусматривает комплексное регулирование порядка оперативного поиска пропавших людей, указал сенатор.

Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации необходимо рассмотреть и принять в период весенней сессии парламента, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Авторы внесенного в 2018 году документа – Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области сенатор Андрей Клишас, а также Людмила Бокова и Ирина Гехт в период исполнения ими сенаторских полномочий, депутаты Государственной Думы.

Смотрите также

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

Законопроект предлагает разрешить передавать сведения о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи и положении пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, без решения суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В октябре 2019 года Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Государственной Думы Татьяной Касаевой были направлены поправки ко второму чтению документа.

Законопроект предусматривает комплексное регулирование порядка оперативного поиска пропавших людей

Андрей Клишас напомнил, что на совещании в декабре 2020 года Комитетом СФ было организовано обсуждение ситуации с законопроектом, на котором присутствовали представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Центр поиска пропавших людей», добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», операторов связи.

По словам сенатора, участники совещания обсудили исполнение поручения Президента РФ от 1 сентября 2020 года Правительству РФ совместно с Государственной Думой и Общественной палатой РФ обеспечить доработку этого документа. При этом они были едины во мнении относительно актуальности законопроекта и необходимости его скорейшего принятия.

«Законопроект предусматривает комплексное регулирование порядка оперативного поиска пропавших людей. В частности, в ситуациях, когда счет идет на часы, а иногда и на минуты, наличие подобного механизма поиска людей и своевременное его использование позволит избежать непоправимого. С учетом особой актуальности данной проблемы в летне-осенний период полагаем необходимым его рассмотреть и принять в период весенней сессии работы парламента. Совет Федерации готов рассмотреть законопроект сразу после его принятия Государственной Думой», — заключил Андрей Клишас.

MIL OSI