А. Майоров: Совершенствование норм, регулирующих прибрежное рыболовство, позволит обеспечить качество и сохранность уловов водных биоресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Поправки к Федеральному закону о рыболовстве помогут обеспечению населения регионов доступной и качественной отечественной рыбной продукцией, подчеркнул сенатор.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал принятие в первом чтении Государственной Думой проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства».

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«Норма, касающаяся осуществления прибрежного рыболовства, вступила в силу с 2019 года и предусматривает, что уловы водных биоресурсов доставляются на берег в живом, свежем или охлажденном виде», — пояснил глава Комитета СФ. Он уточнил, что правоприменительная практика этой нормы показала, что с учетом удаленности прибрежного рыболовства и малых сроков хранения охлажденной продукции без проведения первичной переработки уловов невозможно доставить на берег качественное сырье для последующего производства продукции.

Однако, подчеркнул сенатор, рыбакам, которые проводят первичную переработку уловов на борту судна, осваивающего прибрежную квоту, контролирующими органами было указано на недопустимость ее проведения, так как это не предусмотрено законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Председатель Комитета СФ уточнил, что отсутствие возможности проведения технологических операций по первичной переработке уловов на борту судов, осуществляющих прибрежное рыболовство, вынуждает некоторые компании отказываться от прибрежного лова, ввиду невозможности сохранения сырья в необходимой кондиции. Это может негативно повлиять на социально-экономическое развитие прибрежных регионов, таких как Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, в связи с неполной загрузкой береговых предприятий сырьем, потерей рабочих мест и налогов.

Сенатор напомнил, что Комитет СФ по просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области и ассоциаций рыбаков провел совещание, посвященное проблемам совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

В целях решения существующей проблемы сенаторами Российской Федерации Сергеем Митиным, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Константином Долговым ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области и Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области депутатами Государственной Думы был разработан законопроект, предлагающий установить, что при осуществлении прибрежного рыболовства допускается первичная переработка уловов водных биоресурсов на судах рыбопромыслового флота в целях производства непереработанной рыбной продукции из таких уловов.

«Совершенствование норм, регулирующих прибрежное рыболовство, позволит обеспечить качество и сохранность уловов водных биоресурсов доставляемых на берег в охлажденном виде. Цель этого — полномасштабная загрузка качественным сырьем прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий для производства рыбной продукции высокой степени переработки или для реализации в торговых сетях субъектов Российской Федерации для обеспечения населения регионов качественной и доступной рыбной продукцией», — пояснил законодатель.

Глава Комитета СФ сообщил, что Правительство РФ поддержало законопроект, однако в официальном отзыве отметило два замечания, для устранения которых в настоящее время готовятся поправки к документу.

«Комитет будет способствовать скорейшему продвижению этого проекта закона, поскольку его реализация будет способствовать насыщению внутреннего рынка доступной и качественной отечественной рыбной продукцией», — заверил Алексей Майоров.

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