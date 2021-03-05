Гендерно-ориентированное восстановление: составление бюджета с учетом интересов женщин

Source: IMF – News in Russian

Антуанетт Сайех, Джиро Хонда, Каролина Рентериа, Винсент Тан

5 марта 2021 г.

(Фото: RealPeopleGroup/iStock by Getty Images)

В Международный женский день 8 марта будет отмечаться год с начала массовой самоизоляции в ответ на COVID-19. Как предупреждалось в блоге МВФ виюле, женщины несут основное бремя экономических и социальных последствий пандемии.

Поскольку правительства многих стран готовят бюджеты на следующий финансовый год, у нас сейчас есть прекрасная возможность выступить против этого неравенства. Мы предлагаем комплект для начинающих по составлению бюджета с учетом гендерных факторов, с тем чтобы помочь странам сосредоточить ресурсы на оказании помощи женщинам и обеспечить, чтобы в будущем бюджеты были для них лучше, чем те, которые были раньше.

Принимаемые правительствами меры являются действенными

Существуют многочисленные примеры непропорционального воздействия политики самоизоляции на женщин и девушек: один миллион женщин вЯпонии покинули рынок труда после начала пандемии, в то время как доля экономически активного населения среди мужчин изменилась гораздо менее существенно. В Чили 76 процентов женщин сообщили, что проводят больше времени, выполняя работу по дому, с начала пандемии COVID-19. В Мексике отмечено повышение на 53 процента числа экстренных вызовов, связанных снасилием в отношении женщин. По оценкам Фонда Малалы, 20 миллионов девочек в развивающихся странах могут никогда не вернуться за парту после закрытия школ в связи с пандемией.

Несмотря на всю сложность ситуации, она могла бы быть еще более тяжелой, если бы правительства не приняли меры. Инструмент отслеживания глобальных мер реагирования на COVID-19 с учетом гендерных факторов ООН показывает, что страны приняли около 1000 мер политики с целью решения гендерных проблем. К их числу относятся: предоставление женщинам оплачиваемого отпуска, меры по сохранению рабочего места, более гибкий график работы и оказание находящимся в уязвимом положении домашним хозяйствам поддержки в виде дополнительного дохода или в натуральной форме.

По итогам проведенного МВФ исследования сделан вывод, что эти меры являются действенными. Они позволяют повысить уровень занятости среди женщин, что, в свою очередь, способствует улучшению экономического благополучия для всех. Такие меры политики следует развивать. В противном случае существует риск причинения долгосрочного ущерба, в результате которого сохранится неблагоприятное положение женщин и будут омрачены перспективы восстановления.

Составление бюджета с учетом гендерных факторов — руководство

Однако принятие таких мер политики — это только полдела. Их воздействие может быть еще более усилено, если они будут частью последовательной стратегии в гендерной сфере, которая основана на потребностях, эффективным образом разработана, согласована с процессом составления бюджета, и которая отслеживается и оценивается для ее более эффективного осуществления. В этом заключается суть составления бюджета с учетом гендерных факторов.

Составление бюджета с учетом гендерных факторов позволяет использовать такой мощный инструмент, как национальные бюджеты, для преодоления гендерного неравенства. Оно позволяет интегрировать гендерную проблематику в политику и процессы управления государственными финансами.

В то время как укрепление гендерного бюджетирования является непрерывной и долгосрочной инвестицией, мы предлагаем применимый на практике набор инструментов для начала этого процесса, несмотря на предыдущий опыт страны.

Комплект для начинающих

Во-первых, соберите факты для оценки воздействия пандемии и самоизоляции на женщин и девушек. Решать проблему, не представляя ее масштаб или в чем конкретно она заключается, — это все равно что пытаться поразить цель в темноте. Как обстоят дела в тех секторах экономики страны, где преобладают женщины? Усилилась ли зависимость женщин от государственных услуг, объем которых сократился?

Представление фактов в едином документе, таком как «Оценка гендерных потребностей», может способствовать концентрации усилий. Структура «ООН-Женщины» демонстрирует, что это можно сделать быстро. В течение лишь одного месяца в начале пандемии эта организация провела оценку гендерных потребностей на Украине путем телефонных и онлайновых опросов.

Лучше по определению

Эти факты могут использоваться для сосредоточения ответных мер политики. Однако самые благие политические намерения в мире безрезультатны без хорошо разработанной политики. Оценки гендерного воздействия могут позволить усовершенствовать разработку политики путем оценки доли женщин, получающих от нее выгоды, и потенциальных препятствий для доступа. В Австрии и Канаде оценки гендерного воздействия теперь являются частью всех новых проектов бюджета.

Такие оценки могут также выявить неумышленные гендерные стереотипы. Например, программа субсидирования заработной платы может не распространяться на работников неформального сектора, среди которых часто преобладают женщины, или налоговая политика может лишить женщин стимула к работе.

Выделение ресурсов

В-третьих, чрезвычайно важно выделять достаточные ресурсы на осуществление гендерной политики, чтобы преобразовать цели в действия. МВФ поддерживает увеличение объема средств, выделяемых на оказание помощи женщинам. Например, программа МВФ в Египте включала меры по поддержке повышенных бюджетных ассигнований для целевых денежных трансфертов (многие из которых предназначались для женщин) и по улучшению качества государственных услуг по уходу за детьми.

В то время как правительства готовят бюджеты на следующий год, закрепление целей в области гендерной политики посредством бюджетных циркуляров и заявлений о гендерном бюджете обеспечивает выделение достаточных ресурсов на достижение этих целей. Дополнительным преимуществом является то, что они также вселяют в общественность уверенность и являются прозрачными для нее. В бюджетный циркуляр Филиппин на 2021 год включены приоритетные области политики, в том числе в сферах здравоохранения, питания и социальной защиты, которые направлены на оказание поддержки женщинам.

Отслеживание и оценка

Наконец, отслеживайте расходы и проводите оценку последствий. Отслеживание средств, выделяемых на решение гендерных вопросов, в бюджете, упрощенные оценки политики и аудит эффективности мер в гендерной сфере могут обеспечить своевременную обратную связь для корректировки курса в случае необходимости и обеспечения действенности политики. Например, в ходе аудитов, проведенных в режиме реального времени в Сьерра-Леоне, были приняты эффективные меры по борьбе с эпидемией лихорадки Эбола и выявлены проблемы с распределением лекарственных препаратов и случаи дублирования платежей.

МВФ по-прежнему твердо привержен идее гендерного равенства и сотрудничает со 113 странами-членами в реализации методов составления бюджета, ассигнований и мер налоговой политики в целях содействия гендерному равенству. С начала пандемии свыше 55 стран инвестировали средства в проводимое совместно с Фондом обучение составлению бюджета с учетом гендерных факторов.

Почти во всех странах поставлены цели в области гендерного равенства, но, по данным проведенного МВФ обследования, только в половине из них существуют правовые основы для достижения этих целей. Только в четверти стран применяются такие устоявшиеся методы, как заявления о гендерном бюджете и оценки гендерного воздействия.

Ряд стран уже внедрили составление бюджета с учетом гендерных факторов, тогда как в других этот процесс только начинается, но имеются возможности для улучшения. Восстановление после пандемии предоставляет возможность ускорить прогресс и воспользоваться результатами.

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Антуанетт Монсио Сайех, заместитель директора-распорядителя МВФ (официальные биографические данные приводятся по ссылке)

Джиро Хонда — заместитель начальника отдела в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Он приступил к работе в МВФ в 2001 году и работал также в Финансовом департаменте и Департаменте стран Африки, в том числе занимая должность руководителя миссии в Лесото, Намибии и Эсватини. До прихода в МВФ он работал в Банке Японии, в частности, на должности представителя в Гонконге. В круг его исследовательских интересов входят налогово-бюджетная политика (политика в области расходов, мобилизация доходов, бюджетный мультипликатор), экономическое развитие, финансовый сектор, а также управление и коррупция.

Каролина Рентериа — начальник Отдела I управления государственными финансами (УГФ) ДБВ. Она отвечает за развитие потенциала в области УГФ в регионах Европы, англоговорящих стран Африки, Ближнего Востока и в Центральной Азии, а также за разработку комплексной программы аналитической работы в отношении потенциала в области УГФ в рамках процессов «Бюджет и казначейство», «Управление», «Управление инфраструктурой», «Управление бюджетными рисками», «Прозрачность в налогово-бюджетной сфере», «Макроэкономические основы бюджета» и «Баланс государственного сектора». До начала работы в МВФ в 2016 году она занимала должности исполнительного директора и ведущего экономиста по странам Африки во Всемирном банке. В Колумбии она занимала должности директора Департамента национального планирования (член Кабинета министров), директора по национальному бюджету и старшего советника Совета по налогово-бюджетной политике.

Винсент Тан — экономист Департамента по бюджетным вопросам МВФ. Он занимается вопросами управления государственными финансами, составления бюджета с учетом гендерных факторов и макробюджетной политики. Ранее он занимал должность руководителя по вопросам экономики налогово-бюджетной сферы и экономики роста в Казначействе Ее Величества Соединенного Королевства. Он также работал в Министерстве международного развития Соединенного Королевства (ММР) и Министерстве образования и имеет степень магистра философии в области экономики и бакалавра в областях экономики и физики Кембриджского университета.

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