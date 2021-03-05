Г. Карелова выступила на расширенном заседании Совета женщин при Министерстве промышленности и торговли РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Развитие международного проектного сотрудничества приобретает особое значение в преддверии третьего Евразийского женского форума, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в расширенном заседании Совета женщин при Министерстве промышленности и торговли РФ.

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Заседание провела заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. Мероприятие прошло в очном формате на площадке студенческого кампуса НИТУ «МИСиС».

Открывая заседание, вице-спикер Совета Федерации отметила, что проект Совета Евразийского женского форума, реализуемый совместно с Советом женщин при Министерстве промышленности и торговли РФ «Женщины за устойчивое промышленное развитие», является одним из первых проектов, созданных после первого Евразийского женского форума и получивших широкое международное развитие.

«Подписано соглашение с ЮНИДО о развитии совместных проектов, направленных на повышение роли женщин в устойчивом промышленном развитии, предпринимательстве и сфере креативных индустрий, женщины-промышленники успешно представляют Россию на международном конкурсе женских предпринимательских проектов в АТЭС, принята декларация о создании «Женского делового Альянса БРИКС», активно развивается сотрудничество в рамках Женского Делового Альянса «Группы двадцати»,- подчеркнула наиболее значимые итоги проекта, достигнутые после второго Евразийского женского форума, заместитель Председателя СФ.

Вице-спикер Совета Федерации напомнила о том, что Организацией Объединенных Наций 2021 год объявлен Международным годом креативной экономики. Она проинформировала о ходе подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму и добавила, что участию женщин в сфере креативных индустрий будет уделено большое внимание.

«Развитие международного проектного сотрудничества, в том числе в рамках проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие» приобретает особое значение в преддверии третьего Евразийского женского форума, который состоится в очном формате 13–15 октября 2021 года и будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности», — сказала Галина Карелова.

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