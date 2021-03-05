Е. Алтабаева провела тематический прием жителей Севастополя по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Решение этих вопросов важно для повышения качества жизни граждан, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в дистанционном режиме провела прием граждан. По телефону сенатор ответила на обращения севастопольцев, которые касались особенностей функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства города и вопросов благоустройства.

Вместе с сенатором обращения севастопольцев принимал начальник Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Тема ЖКХ по‑прежнему остается одной из самых актуальных во время приемов граждан

«Тема ЖКХ по‑прежнему остается одной из самых актуальных во время приемов граждан. Вопросы, с которыми обращались люди, — бытовые, но, безусловно, их решение очень важно для повышения качества жизни», — сказала Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева в дистанционном режиме провела прием граждан

В ходе приема граждан, в частности, затрагивались вопросы ремонта систем отопления и электроснабжения в многоквартирных домах, благоустройства придомовых территорий, ремонта детских и спортивных площадок, обустройства проезжей части, оснащения домов системами водоснабжения и водоотведения, работы управляющих компаний.

Сенатор отметила, что некоторые вопросы были решены непосредственно в ходе приема. Те ситуации, которые требуют дополнительной проработки, взяты на контроль.

«Есть вопросы, которые требуют многоэтапной работы, тщательного изучения. В этом случае мы просим письменное обращение от граждан. Безусловно, все проблемы, с которыми к нам обратились люди, будут рассмотрены и приняты соответствующие решения», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

MIL OSI