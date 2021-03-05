И. Святенко: Доработка законодательства о классификации средств размещения позволит развивать туриндустрию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации.

В Комитете СФ по социальной политике обсудили вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации. «Круглый стол» на эту тему провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Сенатор отметила, что в связи со вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил оказания гостиничных услуг и Положения о классификации гостиниц в верхнюю палату парламента поступает большое количество обращений.

«Вопросов, которые вызывают ряд дополнительных проблем для гостиничного бизнеса, достаточно много. Один из них — снижение ставки налога для организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления гостиничных услуг. На данный момент он составляет 20 процентов. Необходимо проработать этот вопрос с учетом международного опыта», — сказала парламентарий.

Инна Святенко добавила, что для дальнейшего успешного развития отечественной туриндустрии необходимо изучить возможность разработки стандартов обслуживания в гостиницах и других средствах размещения по системе «все включено».

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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Ольга Хохлова

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Создавать новые средства размещения, модернизировать устаревшую инфраструктуру, повышать качество предоставляемых услуг — задачи, которые позволят вывести на новый уровень отечественную туриндустрию и привлекать путешественников к отдыху в российских регионах», — считает сенатор.

По словам Инны Святенко, в России общее число коллективных средств размещения за прошедшие 10 лет выросло более чем в два раза: с 12 до 28 тыс. При этом количество санаторно-курортных организаций сократилось с 2 тыс. до 1777. Около 90 проц. номерного фонда требует обновления и реконструкции.

Законодатель выразила надежду на то, что стартовавшая в феврале этого года программа выдачи льготных кредитов на строительство и реконструкцию средств размещения будет способствовать решению указанной проблемы.

Председатель Комиссии Московской городской Думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко предложил коллегам подумать над созданием правового понятия «гостевой дом».

По итогам заседания выработан ряд рекомендаций заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Григорий Прокуронов, руководители органов исполнительной власти в сфере туризма субъектов Федерации, представители профессионального сообщества.

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