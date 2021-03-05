Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ESA#Главное#ExoMars-202205.03.2021 11:37

Ключевые испытания по российско-европейскому проекту ExoMars-2022

В настоящее время в рамках продолжения работ по российско-европейскому проекту ExoMars-2022 проводится ряд ключевых испытаний для подтверждения работоспособности основных элементов миссии. Космический аппарат ExoMars-2022 в полном составе: перелетный модуль, десантный модуль, посадочная платформа «Казачок» и марсоход «Розалинд Франклин» успешно прошёл испытания на динамическую балансировку.

Было проведено два вида испытаний: для составного аппарата в полном составе и для десантного модуля с адаптером. Во всех тестах, проводимых в чистовой камере компании Thales Alenia Space (г. Канны, Франция) использовались летные образцы. Во время испытаний составной аппарат и десантный модуль были подвергнуты вращению со скоростью до 30 оборотов в минуту, что соответствует центробежному ускорению 2g на внешнем крае аэродинамического экрана десантного модуля.

Во время перелета к Марсу космический аппарат будет вращаться со скоростью примерно 2,75 оборота в минуту для его стабилизации на перелетной траектории. Динамические балансировочные испытания нужны для проверки отсутствия дисбаланса, который может привести к неустойчивому движению аппарата в космосе, что влечет слишком большой расход топлива для компенсации дисбаланса. Кроме того, сбалансированность важна для поддержания наведения антенны на Землю и возможности обеспечения устойчивой радиосвязи. После отделения десантного модуля, примерно за 30 минут до входа в атмосферу Марса, исходная скорость вращения будет поддерживаться до вступления в силу атмосферных эффектов и раскрытия первого парашюта. Полная остановка вращения произойдет в момент включения двигательной установки посадочной платформы вблизи поверхности Марса.

В середине марта 2021 года после завершения натурных испытаний ExoMars-2022 вернется в отделение кампании Thales Alenia Space (г. Турин, Италия) для дальнейших функциональных испытаний. Также в рамках подготовки к путешествию на Марс, испытательная модель марсохода «Розалинд Франклин» в чистовой камере (Центр управления марсоходом в г. Турин) впервые выполнила пробные работы из научной программы, включая работы с образцами грунта и съёмку крупным планом. Используя тестовую модель, операторы марсохода имитируют комплекс действий марсохода «Розалинд Франклин» во время межпланетного перелёта, посадки на Марс, а также в ходе первых дней после посадки.

Скоро испытательный макет переедет на площадку в Центре управления марсоходом, имитирующую местность Марса, для отработки команд движения и других функциональных испытаний. Марсоход «Розалинд Франклин» устанавливается на посадочной платформе «Казачок». НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является разработчиком и изготовителем посадочной платформы и десантного модуля миссии ExoMars-2022. Десантный модуль обеспечивает мягкую посадку на поверхность Марса.

Разработана новая стратегия испытаний парашютной системы с целью обеспечения запуска в пусковое окно в 2022 году. Она предполагает изготовление новых парашютов компанией Airborne Systems, которая помогла NASA бережно доставить марсоход «Персеверанс» на поверхность Марса в феврале 2021 года. Испытания запланированы в мае-июне 2021 г. в Швеции и феврале-марте 2022 года в США.

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Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года.

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