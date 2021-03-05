К. Косачев принял участие во встрече по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

Конференция состоится в России в мае 2022 года с участием глав государств, членов парламентов и представителей мировых религий.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие во второй встрече с руководством Межпарламентского союза и представителями структур ООН по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу.

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Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Во встрече принял участие Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг, представители Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

Константин Косачев напомнил, что с инициативой проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу выступила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе 137-й Ассамблеи МПС, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 2017 году.

В сентябре 2020 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом», в которой официально закрепляется место проведения Конференции в Российской Федерации.

Участники встречи обсудили содержательные и организационные вопросы подготовки мероприятия, которая состоится в России в мае 2022 года с участием глав государств, членов парламентов и представителей мировых религий.

Мартин Чунгонг рассказал, что по его поручению Секретариатом организации был подготовлен проект приглашения и предварительный список участников, которые в ближайшее время будут направлены для согласования всем задействованным структурам.

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