Лонг-лист Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский»

Source: Russia Federal Space

Завершил свою работу Отборочный комитет Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Просмотрено около 800 заявленных для участия фильмов из более чем 80 стран мира. Это был сложный выбор, но он сделан. В Лонг-лист вошло около 40 художественных, документальных и короткометражных картин режиссеров из Австралии, Австрии, Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индии, Испании, Ирана, Казахстана, Канады, Кении, Мексики, Польши, России, США, Украины и Франции.

«Открытие фестиваля — 12 апреля 2021 года — состоится именно в день 60-летия полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В дни празднования этой годовщины мы сможем напомнить и рассказать о великих вехах освоения космоса — и их отражении мировым кинематографом, еще раз прикоснуться к тому многообразию тем и образов, от которых захватывало дух в детстве и которые продолжают будоражить воображение сегодня», — Игорь Угольников, Президент МКФ «Циолковский».

«На кинофестиваль пришло огромное количество работ. Поразило то, что участвуют в конкурсах не только традиционно космические страны, но про космос снимают и Африка, и Азия. Несколько коротких метров, на мой взгляд, достойны стать каноническими фильмами в области космоса. И, естественно, отобрать 10-15 картин для конкурса стало сложнее. Очень радует, что художественный и технический уровень стали намного выше. А документалисты находят такие факты и истории, которые плохо известны даже космическим специалистам — и делают на их основе интересные работы», — Евгений Айзикович, Еенпродюсер МКФ «Циолковский».

Кинофестиваль пройдет с 12 по 17 апреля 2021 года в Калуге. Основными фестивальными площадками станут Е осу дарственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и Калужский Инновационный культурный центр. Программа Кинофестиваля будет включать показы конкурсных художественных, документальных и короткометражных фильмов (Шорт-лист), документальных фильмов телестудии «Роскосмос», специальную программу полнокупольного кино для планетария, ретроспективы лучших отечественных и зарубежных «космических» кинолент, лекции, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с привлечением известных кинематографистов, представителей научного сообщества, популяризаторов науки, космонавтов и сотрудников «Роскосмоса».

МКФ «Циолковский» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калужской области, Г оскорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и других коммерческих и общественных организаций.

Специальная программа ПОЛНОКУПОЛЬНОГО КИНО для планетария:

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