Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МГУ05.03.2021 09:40

На Энергомаше стартовала проектная сессия для учащихся Ломоносовской гимназии МГУ

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стартовала проектная неделя для учащихся Ломоносовской гимназии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — участников совместного с НПО Энергомаш проекта «Перспективные способы охлаждения камеры сгорания».

Знакомство гимназистов с рабочей группой НПО Энергомаш состоялось в октябре 2020 года в дистанционном формате. Группа специалистов Конструкторского бюро во главе с начальником сектора ведения электронной структуры и компоновки Дмитрием Булгаковым познакомила ребят с устройством жидкостного ракетного двигателя и камеры сгорания, теорией теплообмена. В практической части в формате дистанционного обучения ребята попробовали посчитать и построить профиль камеры сгорания.

Валерий Сметанин, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике: «Прошлый год не позволял в очном режиме общаться с детьми. Поэтому сегодня в своем роде знаковое событие — мы начинаем проектную неделю с гимназией МГУ, в которой учатся будущие математики и инженеры. Очень целеустремленные и заинтересованные ребята — из 9 участников нашего проекта 3 уже успели побывать в „Сириусе“. Но пока эти ребята знакомы только с теорией.

Энергомаш — первое предприятие, на котором они побывают, где увидят, что такое конструирование жидкостных ракетных двигателей, и как организовано производство. Мы обязательно проведём для них экскурсию, познакомим с историей и текущими задачами предприятия. И в проекте мы даем им прикладные задачи, важные как для нашего холдинга ракетного двигателестроения, так и Роскосмоса в целом».

Как рассказал начальник сектора цифрового проектирования сложных ДСЕ Роман Коновалов, участники проекта и энергомашевские специалисты впервые увидели друг друга в лицо и сразу началась плодотворная работа. Гимназисты приступили к созданию электронных моделей камеры сгорания на основании тех расчетов, что были ими подготовлены самостоятельно.

«Видно, что ребятам интересно. И уверен, когда появятся первые зримые плоды работы — будет создан в трехмерной модели прообраз камеры сгорания — их заинтересованность только приумножится», — уверен Роман Коновалов.

В течение проектной недели участники проекта будут совместно работать над непростой задачей по снижению температуры внутренней стенки камеры сгорания двигателей. Задача конструкторов Энергомаша — дать ребятам достаточно знаний и помочь сформировать те навыки, которые позволят продуктивно работать дальше как в очном, так и в дистанционном формате.

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