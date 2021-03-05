Олег Матыцин посетил Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в Сочи

Source: Russia Ministry of Sport

4 марта Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Сочи посетил спортивные объекты ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в Сочи, пообщался со спортсменами и тренерами сборных команд России.

Осмотр центра начался с главного корпуса «Парус», где располагается блок медицинско-восстановительного центра и гидротермальный комплекс. В чаше стадиона им. Славы Метревели Министр проинспектировал состояние основного натурального футбольного поля, которое в настоящее время проходит техническую подготовку для тренировок сборной России по футболу, а также легкоатлетического ядра и восточной трибуны. Здесь ему был представлен проект реконструкции восточной трибуны и строительства зала спортивной гимнастики и легкоатлетического манежа.

На тренировочном поле с искусственным покрытием Олег Матыцин посетил тренировку паралимпийской сборной России по футболу. Главный тренер команды Автандил Барамидзе поделился с Министром планами команды, преимуществами подготовки на базе «Юг Спорт» и поблагодарил за возможность тренироваться в лучших условиях.

В Центре тяжёлой атлетики Министр пообщался со спортсменами и тренерским штабом сборной России. Главный тренер мужской сборной по тяжёлой атлетике Олег Писаревский рассказал об истории создания Центра тяжёлой атлетики, о комфорте шатра и уникальности оборудования. Тренер представил Министру претендента на олимпийскую лицензию от мужской сборной России – Тимура Наниева, выступающего в весовой категории до 105 кг.

В Федеральном центре единоборств Олег Матыцин осмотрел музей Олимпийской истории, зал единоборств, оборудованный под бокс, тренажёрный зал, гидротермальный комплекс и малый зал единоборств.

В уникальном универсальном зале проходили одновременно две тренировки сборной команды России по прыжкам на батуте и юниорской команды России по бейсболу (юноши до 24 лет). Министр посмотрел фрагмент тренировки спортсменов, пообщался со спортсменами, а также с главным тренером сборной команды по прыжкам на батуте Алексеем Рыжковым и старшим тренером сборной команды по бейсболу среди юниоров Александром Волковым.

В конференц-зале Федерального центра единоборств Олегу Матыцину презентовали концепцию создания центра национальных сборных команд по регби в селе Раздольное Хостинского района Сочи. В презентации проекта участвовали главный тренер сборной команды России по регби-15 Ричард Лин Джонс, ведущие игроки национальной сборной, а также министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов, заместитель главы города Сочи Владимир Морозов и директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

«Проект интересный, достаточно проработан. В лице Министерства спорта поддержан. В этом году возьмём на контроль реализацию этого проекта. Важно, что представители края и местной власти разделяют важность предлагаемой концепции. Можете рассчитывать на необходимую поддержку со стороны Министерства», – отметил Олег Матыцин.

В Центре парусного спорта Министр встретился с руководством и воспитанниками Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по парусному спорту и его воспитанницей, бронзовым призёром Олимпийских игр – 2016 Стефанией Елфутиной. Уникальные климатические условия Сочи позволяют круглогодично тренироваться на море, что значительно повышает шансы яхтсменов сборной команды России достичь высоких результатов на предстоящих Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Также в рамках визита Олег Матыцин посетил Центр подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник-Спорт», где презентацию Центра провёл советник президента Российского футбольного союза Александр Зорков. Министру была предложена на рассмотрение концепция создания единого центра подготовки национальных сборных команд России по футболу в Сочи путём объединения спортивной инфраструктуры «Юг Спорта» и «Спутник-Спорта».

«Данный проект необходим нашему учреждению, так как в настоящее время мы испытываем дефицит тренировочных полей для национальных сборных команд по регби и футболу. Уверен, поля «Спутник-Спорта» будут востребованы для тренировочных мероприятий круглогодично. Благодаря многолетнему опыту проведения реконструкций объектов нашей базы мы совместно с РФС при поддержке Минспорта России сможем создать здесь Центр, отвечающий передовым методикам подготовки спортсменов в соответствии с современными международными стандартами», – сообщил директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

Вечером Олег Матыцин осмотрел объекты «Юг Спорта», расположенные в Олимпийском парке. В Тренировочном центре для фигурного катания и шорт-трека Ледового дворца спорта «Айсберг» Министр принял участие в церемонии открытия этапа Мирового тура по кёрлингу среди смешанных пар «WCT» Sirius Cup 2021». Олег Матыцин поприветствовал участников турнира, поблагодарил национальные сборные Эстонии, Греции и Турции за участие и пожелал всем успехов.

«Мы сегодня посетили федеральную базу «Юг Спорт» – это одна из крупнейших баз для подготовки сборных команд. Сегодня мне посчастливилось общаться со сборными командами России по регби, прыжкам на батуте, бейсболу, паралимпийской сборной по футболу и представителями национальной команды по парусному спорту. Также с руководством базы обсудили возможность развития здесь спортивной инфраструктуры для регби и футбола, что тоже является значимым. Надеемся, что те условия, которые созданы на федеральной базе «Юг Спорт», будут способствовать удачному выступлению наших спортсменов на Олимпийских играх. База «Юг Спорт» – это не только современные объекты, здесь созданы максимально комфортные условия для спортсменов и тренеров, для медицинского обеспечения и контроля, питания и проживания. Из моего общения с национальными командами я увидел, что мы удовлетворяем все требования спортсменов самыми высокими стандартами подготовки. Планы по развитию, совершенствованию базы, по привлечению сюда других видов спорта есть, потому что условия уникальные», – подвёл итоги рабочего визита Олег Матыцин.

ФГБУ «Юг Спорт» – крупнейший спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, а также место проведения спортивно-массовых и физкультурных оздоровительных мероприятий. Круглый год на базах Юг Спорта тренируются национальные сборные и региональные команды страны по более 50 видам спорта. Уникальный климат Сочи и Кисловодске, современное оснащение делают базы идеальным местом для тренировочных сборов, а также подготовки к соревнованиям международного и регионального уровня.

Фото: пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт»

Пресс-служба Минспорта России

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