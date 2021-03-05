Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1805.03.2021 08:15

Основной и дублирующий экипажи МКС-65 продолжают сдавать экзамены

Экзамен по ручному причаливанию и перестыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» на специализированном тренажёре «Дон-Союз» сдали командир основного экипажа МКС-65, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, бортинженер, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, а следом — их дублёры, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.

В процессе экзаменационной тренировки космонавты выполняли по четыре режима, первый из которых — перестыковка с одного стыковочного узла российского сегмента Международной космической станции на другой.

«В первом режиме нештатных ситуаций не было — это была штатная перестыковка, она вообще не осуществляется автоматически, — пояснил ведущий инженер Центра подготовки космонавтов Юрий Клюев.- А вот причаливание подразумевает возникновение нештатных ситуаций, которые, к примеру, могут случиться в тот момент, когда космонавты выполнили облёт станции, находятся напротив стыковочного узла и уже начинают причаливать. На экзамене необходимо распознать нештатную ситуацию и продемонстрировать комиссии алгоритм действий по выходу из неё».

По словам Юрия Клюева, экзаменационные тренировки напрямую связаны с программами полёта.

«Смена экипажей на Международной космической станции, запуск модуля „Наука“ — всё это сопровождается перестыковками и другими процессами, которыми космонавты должны управлять в разных режимах», — подчеркнул инженер ЦПК.

Основной и дублирующий экипажи МКС-65 успешно справились с поставленными задачами. Впереди у них экзаменационные тренировки по ручному управляемому спуску корабля «Союз МС», типовые полётные сутки на тренажере российского сегмента МКС и другие испытания. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем 65-й длительной экспедиции запланирован на апрель 2021 года с космодрома Байконур.

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