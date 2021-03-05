О. Алексеев: В Саратовской области поставлена задача в течение трех лет решить проблему обеспечения жильем детей-сирот

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства.
Сенатор рассказал, что эта структура создана при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. На мероприятии обсудили меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе проживает свыше 7 тыс. ребят, оказавшихся в такой непростой ситуации.
Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании Общественного совета по вопросам семьи, материнства и детства
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«Этим ребятам необходимо уделять особое внимание, они нуждаются в еще большей защите со стороны государства. Дети находятся под опекой, проживают в приемных семьях — таких в области 386 семей. В региональном банке данных содержатся сведения о 535 детях, которые хотят попасть в семью», — сказал Олег Алексеев.
В регионе поставлена задача в течение трех лет решить проблему обеспечения жильем детей-сирот
По его словам, в регионе поставлена задача в течение трех лет решить проблему обеспечения жильем детей-сирот. Право на получение квартиры имеют свыше 5 тыс. человек, в очередь ежегодно встают почти 400 детей-сирот. «Задача 2021 года — полторы тысячи ребят должны отметить новоселье. Сейчас изыскиваются финансовые возможности».
В преддверии Международного женского дня сенатор поздравил участниц заседания Общественного совета с наступающим праздником, поблагодарил за доброе сердце и любовь к детям.