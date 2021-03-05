Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор и руководитель Федерального агентства водных ресурсов обсудили меры по предупреждению весеннего половодья и дождевых паводков в Алтайском крае.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили меры по предупреждению весеннего половодья и дождевых паводков в Алтайском крае.

В ходе встречи сенатор отметил, что территория Верхнеобского бассейнового округа, в пределах которого располагается и Алтайский край характеризуется высокой обеспеченностью поверхностными водными ресурсами.

Сергей Белоусов подчеркнул, что при этом интенсивные осадки в осенне-зимний период существенно усугубляют ситуацию. По оценкам экспертов, в этом году из‑за обильных снегопадов практически во всех регионах Сибири и в Алтайском крае, в частности, ожидается сложная паводковая обстановка. В зону возможного подтопления попадает около 16,5 тыс. жилых домов региона с населением около 46 тыс. человек, 86 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

«Большая вода всегда сопряжена с большими потерями для домохозяйств и серьёзной финансовой нагрузкой на местные и региональные бюджеты», — сказал сенатор. Кроме того, летний период в условиях резко-континентального климата тоже имеет свои особенности. К примеру, засушливое лето прошлого года стало настоящим испытанием для аграриев края, которые в 2020 г. собрали почти на 15,2 проц. меньше урожая, чем в 2019 г.

Решить проблему подтопления территорий весной и предотвратить гибель урожая в засушливый летний период поможет эффективное управление водными ресурсами

По мнению законодателя, решить проблему подтопления территорий весной и предотвратить гибель урожая в засушливый летний период поможет эффективное управление водными ресурсами. Он напомнил, что ещё в советский период для подачи воды в степные районы Алтайского края и сопредельные территории был построен Кулундинский магистральный канал протяженностью 180 км, заполнение которого, в том числе, происходит за счет водосборной площади в период весеннего половодья. «Восстановление «Кулундинского магистрального канала» в сегодняшних условиях может стать успешной стратегией по повышению качества водопотребления. Проект позволит не только снизить паводковые риски, но и интенсифицировать производство сельхозпродукции на орошаемых землях, улучшить социально- экономические условия сельских товаропроизводителей и населения края», — резюмировал парламентарий.

Дмитрий Кириллов со своей стороны предложил обсудить детально этот вопрос на предстоящем девятом Невском международном экологическом конгрессе, проведение которого запланировано 27 – 28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге.

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