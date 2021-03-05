Филиал федеральной базы «Юг Спорт» в Кисловодске отмечает десятилетие

Source: Russia Ministry of Sport

5 марта исполняется 10 лет со дня основания филиала Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» в Кисловодске.

ФГБУ «Юг Спорт» – крупнейший спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, а также место проведения спортивно-массовых и физкультурных оздоровительных мероприятий. Круглый год на базах «Юг Спорта» тренируются национальные сборные и региональные команды страны по более 50 видам спорта. Уникальный климат в Сочи и Кисловодске, современное оснащение делают базы идеальным местом для тренировочных сборов, а также подготовки к соревнованиям международного и регионального уровня.

В Кисловодске распложен филиал ФГБУ «Юг Спорт», в состав которого входят две базы – «Верхняя» на высоте 1240 м на горе Малое седло и «Нижняя» на высоте 850 м в центре города. Особую уникальность спортивным объектам придаёт фактор среднегорья, который многие десятилетия используется тренерами и спортсменами для достижения стабильно высоких результатов в различных видах спорта.

В 2011 году по решению Правительства Российской Федерации «Верхнюю» и «Нижнюю» базы, которые в тот период находились в ведении Министерства обороны Российской Федерации, передали Министерству спорта Российской Федерации и в оперативное управление подведомственному учреждению – ФГБУ «Юг Спорт». В те годы «Юг Спорт» уже имел успешный опыт реконструкции спортивных объектов в Сочи, что в дальнейшем позволило успешно справиться с поставленными задачами по реконструкции объектов спортивной базы в Кисловодске.

В 2012 году была начата реконструкция базы в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

В настоящее время спортивная инфраструктура «Верхней» базы включает в себя стадион и легкоатлетическое ядро, поле для регби, спортивно-тренировочный комплекс, бассейн, крытый легкоатлетический манеж, ледовый каток, гостиницу и реабилитационно-восстановительный центр ФМБА России. В 2020 году приступил к работе Инновационный центр Олимпийского комитета России, который выполняет работу по сопровождению сборных команд России. На «Нижней» базе завершается заключительный этап реконструкции.

«Важным направлением Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года является обеспечение всех видов спорта и спортивных федераций федеральными базами, чтобы подготовка осуществлялась на территории Российской Федерации. На базе в Кисловодске есть все условия, чтобы создать уникальный кластер спортивной подготовки», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В настоящее время филиал ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске можно по праву назвать градообразующим учреждением города, а также одним из крупных работодателей на рынке труда. 230 жителей Ставрополья ежедневно трудятся на спортивных объектах, из них более 50 человек – старейшие работники учреждения. За 10 лет количество новых рабочих мест на спортивных и гостиничных объектах возросло в десятки раз.

Большое внимание учреждение уделяет корпоративной и социальной политике. На протяжении 10 лет ежегодно проводятся Спартакиады работников, профессиональный конкурс «Профи года», корпоративные турниры по разным видам спорта.

Коллектив «Юг Спорта», поддерживая политику Министерства спорта Российской Федерации в развитии массового спорта среди населения, в начале 2021 года выразил готовность участия во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» в полном составе. Старт спортивного мероприятия, приуроченного к 90-летию создания комплекса ГТО, намечен на 11 марта 2021 года. Число работников, планирующих выполнить испытания ГТО на объектах в Сочи и Кисловодске, составляет более 500 человек.

«В Южном федеральном центре создан прекрасный коллектив, я благодарен всем своим коллегам за работу. Мы стараемся сделать всё для спортсменов, чтобы они могли достойно представлять нашу страну на международной арене, завоёвывать высокие места. Это главная наша задача, и впереди нас ждут только самые смелые и амбициозные цели», – сказал директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

Пресс-служба Минспорта России

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