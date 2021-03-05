Э. Исаков обсудил на встрече с мэром Ханты-Мансийска перспективы развития столицы Югры

Source: Russia – Council of the Federation

В минувшем году администрация Ханты-Мансийска работала эффективно, на 100 процентов выполнив целевые показатели реализации нацпроектов, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках рабочей встречи с мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным обсудил реализацию в городе национальных проектов.

По словам сенатора, в непростой 2020 год администрация Ханты-Мансийска работала эффективно, на 100 проц. выполнив все 30 целевых показателей успешной реализации нацпроектов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году было отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров дорог

«Ежегодно в столице Югры возводится свыше 100 тысяч квадратных метров жилья, активно строят новые детские сады и школы. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году было отремонтировано более 200 тысяч квадратных метров дорог. В этом году планируется отремонтировать не менее 100 тысяч квадратных метров», — сказал Эдуард Исаков.

Парламентарий также отметил, что с 2019 г. при реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Ханты-Мансийск стал пилотной площадкой по цифровизации городского хозяйства: здесь осуществляется проект «Умный город».

Эдуард Исаков принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

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Эдуард Исаков принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и исполнил желание детей из многодетной семьи Чикишевых

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с мером Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с мером Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным

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Кроме того, Эдуард Исаков принял участие во всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Сенатор исполнил желание детей из многодетной семьи Чикишевых, проживающих в селе Селиярово Ханты-Мансийского района, и подарил им коньки. «Теперь у ребят появился собственный спортивный инвентарь, и, надеюсь, их мотивация к спорту будет расти», — сказал парламентарий.

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