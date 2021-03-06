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#Роскосмос#Кремль#Президент РФ#Владимир Путин#Главное06.03.2021 12:00

Владимир Путин поздравил с Днем рождения Валентину Терешкову

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил с Днем рождения первую в мире женщину-космонавта, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована в субботу, 6 марта 2021 года, на сайте Кремля.

Уважаемая Валентина Владимировна!

Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения.Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны.Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе Отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности.Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И конечно, от души поздравляю с Международным женским днём.Владимир Путин

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. Валентина стала одной из первых 58-и девушек, подавших заявку на участие в космических программах.

В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток».

16-19 июня 1963 года Валентина Терешкова — позывной «Чайка» — совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-5», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут.

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