Павел Сорокин: «Чтобы быть сотрудником сырьевой компании будущего, нужно постоянно совершенствоваться»

Source: Russia Ministry of Energy

Иннополис (Республика Татарстан), 6 марта. – Для развития компетенций российских специалистов в области ТЭК профильные российские ВУЗы и образовательные учреждения должны пополниться 3,5-4 тысячами новых преподавателей в следующие 5-7 лет, сообщил Павел Сорокин в ходе заседания рабочей группы по направлению «Добывающая промышленность», которое прошло на площадке Опорного образовательного центра «Иннополис».

Как отметил в ходе своего выступления заместитель Министра, на сегодня ключевой задачей развития топливно-энергетического комплекса становится развитие отраслевой системы профессиональных квалификаций и компетенций, обеспечение её интеграции с системой профессионального образования. При этом выпуск квалифицированных, имеющих широкие компетенции преподавателей не менее важен, чем выпуск специалистов.

«Нужно наладить стабильный выпуск на рынок квалифицированных кадров, преподавателей в частности. В сырьевой промышленности в следующие 5-7 лет выпустить минимум 3,5-4 тысячи преподавателей и профессорского состава. Мы ставим задачу повысить коэффициент использования рабочего времени, актуализировать существующие профессиональные стандарты в энергетике, повысить тот объём средств, который выделяют компании ТЭК на образование. Чтобы быть сотрудником сырьевой компании будущего, нужно постоянно совершенствоваться», – подчеркнул Павел Сорокин.

По его словам, постоянное технологическое совершенствование стало нормой для каждой отрасли российского ТЭК. «К примеру, производство сжиженного газа – одна из ведущих с точки зрения темпов прироста индустрий. Глобальная торговля СПГ увеличится в 1,5 раза в следующие 10 лет, Россия увеличит своё присутствие на этом рынке в 4-5 раз, а это, в свою очередь, потребует очень квалифицированных кадров. То же в угле – придётся становиться чище и постоянно совершенствовать имеющиеся наработки», – сообщил заместитель Министра.

В ближайшее время, по словам Павла Сорокина, рабочей группе предстоит согласовать план действий, а также подготовить план апробации и внедрения новых образовательных программ и перечень приоритетных направлений развития образования в ТЭК на 2021 год.

Ознакомиться с выступлением замминистра можно в Видеогалерее.

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