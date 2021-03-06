Российские лыжники выиграли «серебро» в эстафете на Чемпионате мира

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 марта, на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) были разыграны медали в мужской эстафете 4х10 км.

Россияне Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов стали серебряными призёрами гонки, уступив 12 секунд победителям – норвежцам (1 час 52 минуты 39 секунд). Третье место заняли французы (+1.12,6).

«Серебро» в мужской эстафете – четвёртая медаль нашей команды на Чемпионате мира – 2021. В активе россиян также «золото» Александра Большунова в скиатлоне на 30 км, серебряная награда женской команды в эстафете и «бронза» Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте.

В субботу состоится женский масс-старт на 30 км, а в воскресенье Чемпионат мира завершится мужским марафоном на 50 км.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет мужскую команду, тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России с «серебром» Чемпионата мира и желает новых высоких результатов и ярких побед!

Фото: @russianskiteam

Пресс-служба Минспорта России

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