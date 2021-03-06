Source: Russia Federal Space

#Гонец#Главное#Орбитальные группировки06.03.2021 17:30

Спутниковая система «Гонец» об опыте эксплуатации своих судовых станций

Более двух лет продолжается использование системы спутниковой связи «Гонец» на рыбопромысловых судах. За это время оператор системы — Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — получил возможность аккумулировать данные по эксплуатации судовых станций «Гонец» с учетом «обратной связи» от промысловиков.

Терминал «Гонец» состоит из двух основных компонентов — блока приема передачи с контроллером питания и резервным аккумулятором и антенно-фидерного устройства. Судовые станции «Гонец» прошли соответствующие испытания и получили одобрение Морского Регистра. Гарантийный срок эксплуатации на терминал составляет 18 месяцев.

С начала 2019 года рыбопромысловым компаниям было поставлено 297 шт. судовых станций «Гонец», 248 из которых находятся в постоянной эксплуатации в различных рыбопромысловых бассейнах. Разница в цифрах объясняется тем, что некоторые судовладельцы, в особенности крупных судов, решили приобрести запасные терминалы, т.к. без регулярной передачи данных в Центр системы мониторинга рыболовства и связи Росрыболовства, добыча биоресурсов запрещена, а идти в порт для ремонта или установки другой станции означает прервать промысл. Вместе с тем на подавляющем большинстве судов эксплуатируется один терминал «Гонец», что подтверждает общую высокую надежность оборудования.

Дистрибуция станций «Гонец» в рыбопромышленной отрасли осуществляется Центром, которое является эксклюзивным дилером Спутниковой системы «Гонец». В соответствии с заявками, полученными от рыбаков, оборудование распределяется в авторизованные сервисные организации, где происходит их установка на суда и дальнейшее обслуживание.

Важной информацией является полученная Спутниковой системой «Гонец» статистика отказов судовых станций и их причины. За два с небольшим года гарантийных случаев отказа не было. Вместе с этим общее количество отказов судовых станций «Гонец» по негарантийным случаям составило 4,8 % от общего числа реализованных терминалов. Среди частых причин — несоблюдение правил эксплуатации и попытки обслуживания и ремонта оборудования без привлечения авторизированных организаций.

***

Система «Гонец» — единственная отечественная низкоорбитальная система связи. Она способна предоставлять услуги на подвижных объектах, в т.ч. на судах, в любой точке Земного шара и гарантирует конфиденциальность передачи данных. На основании Приказа Минсельхоза № 525 с 1 декабря 2019 г. все суда, осуществляющие добычу биоресурсов севернее 75° с.ш. и южнее 75° ю.ш., должны передавать информацию о местоположении с использованием судовых станций «Гонец».

MIL OSI