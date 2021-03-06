Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное06.03.2021 06:30

«Чайка», с Днем рождения!

Сегодня, 6 марта 2021 года, отмечает день рождения космонавт Валентина Терешкова. Валентина Владимировна — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, кандидат технических наук, профессор Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, генерал-майор авиации. Свой легендарный полёт в космос она совершила 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6».

Валентина Терешкова родилась 6 марта в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Её семья работала в сфере сельского хозяйства. Отец, Владимир Аксёнович Терешков, был трактористом (погиб на советско-финской войне), а мать — Елена Фёдоровна Терешкова (в девичестве Круглова) — работницей в колхозе. В семье кроме Валентины были ее старшая сестра Людмила и младший брат Владимир. Летом 1945 года Елена Фёдоровна с тремя детьми переехала в Ярославль и стала работать на комбинате технических тканей «Красный Перекоп».

В феврале 1962 года Валентина Терешкова по собственной инициативе была зачислена в космонавты-слушатели. Именно тогда известный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королёв впервые озвучил идею отправить женщину покорять космические просторы. Эта идея была одобрена высшим руководством коммунистической партии СССР.

С марта по ноябрь 1962 года Валентина Владимировна проходила общекосмическую подготовку, и после успешной сдачи государственных экзаменов была зачислена в отряд космонавтов в звании рядового. В январе 1963 года она начала готовиться к полету на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с Ириной Соловьёвой, Валентиной Пономарёвой и Жанной Ёркиной. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, но в марте 1963 года от этого плана отказались, и встала задача выбора одной из пяти кандидатур. В итоге по совокупности критериев Терешкова была назначена основным кандидатом на полёт.

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Валентина Владимировна (позывной — «Чайка») совершила свой космический полет 16-19 июня 1963 года в качестве командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Старт был осуществлен с космодрома Байконур в 12 часов 29 минут 51 секунду. Космический корабль Терешковой 48 раз облетел вокруг Земли. В ходе полета был проведен большой объем медико‑биологических исследований, отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета. Во время полета первая в мире женщина-космонавт вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. Спускаемый аппарат корабля «Восток-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.

После своего знаменитого полета Валентина Владимировна работала инструктором-космонавтом отряда космонавтов 1-го отдела 1-го управления группы орбитальных кораблей и станций. Вместе с тем она продолжила активную государственную и общественную деятельность. Активная гражданская и жизненная позиция, яркая биография, искренние внимание и забота о гражданах своей страны снискали Валентине Владимировне всеобщее уважение и признание. И сейчас она, являясь депутатом Государственной Думы РФ, прикладывает все усилия для развития и процветания нашей великой державы.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Валентину Владимировну с Днём рождения и желает ей крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, успехов в профессиональной деятельности, вдохновения и неугасаемой энергии!

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