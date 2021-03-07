Александр Большунов – серебряный призёр Чемпионата мира в лыжном марафоне на 50 км

Source: Russia Ministry of Sport

7 марта в Оберстдорфе (Германия) в заключительный день Чемпионата мира по лыжным видам спорта состоялся лыжный мужской масс-старт на 50 км. Россиянин Александр Большунов до самого финиша сражался за победу.

В драматичной концовке гонки произошло столкновение норвежца Йоханнеса Клэбо с Александром Большуновым, в результате которого у россиянина была сломана палка и он финишировал только третьим, пропустив вперёд Йоханнеса Клэбо и другого норвежца Эмиля Иверсена. Позже решением жюри Йоханнес Клэбо был дисквалифицирован, первое место присудили Эмилю Иверсену, а Александру Большунову досталось «серебро». Третьим стал норвежец Симен Крюгер.

На Чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2021 в активе российских лыжников пять медалей. «Золото» завоевал Александр Большунов в скиатлоне на 30 км. Серебряные медали выиграли мужская (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов) и женская (Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева) команды в эстафетах и Александр Большунов в марафоне на 50 км. Бронзовую медаль принесли Александр Большунов и Глеб Ретивых в командном спринте. Российские прыгуны с трамплина и двоеборцы остались без наград.

В общекомандном зачёте Чемпионата мира по лыжным видам спорта российские спортсмены стали пятыми (1-3-1). С большим преимуществом первенствовали норвежцы (13-11-7), второе место заняли австрийцы (4-1-2), третье – шведы (2-2-3), четвёртое – немцы (2-2-2).

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы выступали в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских лыжников, тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России с завоеванием медалей на Чемпионате мира и желает больших и ярких побед в дальнейшем!

Фото: @russianskiteam

Пресс-служба Минспорта России

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