Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Главное07.03.2021 10:30

Астрономический прогноз на март 2021 года

По информации Московского Планетария, март 2021 года подарит нам приход весны в День весеннего равноденствия — 20 марта, в 12:37 мск. 27 марта — Час Земли — ежегодная международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Время проведения Часа Земли в 2021 году — 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО МАРТА

С вечера в юго-западной части неба видны зимние созвездия, которые постепенно склоняются к горизонту, уступая место созвездиям весеннего неба. Вблизи зенита находится Большая Медведица. Хорошо различимы семь ярких звезд небесного «Ковша»: Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш. Люди с хорошим зрением видят рядом с Мицаром ещё одну звезду — Алькор. Способность видеть Алькор — традиционный способ проверки зрения. Эти двойные звезды также отлично различимы в телескоп.

На востоке восходит Змееносец, над ним расположено созвездие Геркулеса, а выше его — Голова Дракона. В северо-восточной области неба поднимается Лира. Вблизи горизонта находится Лебедь. В северной стороне невысоко над горизонтом видно созвездие Кассиопеи, правее и выше его — Цефей, левее, на северо-западе — Персей. На западе заходит Орион, над ним располагаются Возничий и Близнецы. На юге около Большой Медведицы расположено созвездие Льва, с яркой звездой Регул. На юго-востоке виден Волопас, рядом с Волопасом (восточнее) — Северная Корона.

СОЛНЦЕ

Солнце продолжит перемещение по созвездию Водолея и с 12 марта перейдет в созвездие Рыб. С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 12:37 по московскому времени пересечет его — в северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — осень. Это день весеннего равноденствия.

Световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться. Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

Наблюдения солнечных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить практически в любой телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные), но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить с применением солнечного фильтра.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ В МАРТЕ 2021:

2 марта — Луна (Ф= 0,88-) проходит севернее Спики (+1,0m)

5 марта — Луна (Ф= 0,55-) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m)

10 марта — Луна (Ф= 0,11-) проходит в 4,5° южнее Сатурна

10 марта — Луна (Ф= 0,08-) проходит в 4,4° южнее Юпитера

11 марта — Луна (Ф= 0,06-) проходит в 4,3° южнее Меркурия

13 марта — Луна (Ф= 0,0) близ Венеры и Нептуна

17 марта — Луна (Ф= 0,12+) проходит южнее Урана (+5,9m)

19 марта — Луна (Ф= 0,32+) проходит в 2,6° южнее Марса (+1,2m) и севернее звездного скопления Гиады 21:00

19 марта — Луна (Ф= 0,34+) проходит в 5° севернее Альдебарана (+0,9m) 23:00

23 марта — Луна (Ф= 0,7+) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) 13:00

26 марта — Луна (Ф= 0,9+) проходит в 4° севернее Регула (+1,4m) 07:00

29 марта — Луна (Ф= 0,98-) проходит в 6° севернее Спики (+1,0m) 23:00

ПЛАНЕТЫ

3 марта — Марс (+0,9m) проходит в 2,3° южнее звездного скопления Плеяды (М45)

5 марта — Меркурий проходит в 0,4° севернее Юпитера 08:56

6 марта — Меркурий (+0,1m) достигает максимальной утренней (западной) элонгации 27,3° в 14:00 Наихудшая утренняя видимость — Меркурий в средних широтах ползет у кромки восточного горизонта.

11 марта — Нептун (+7,9m) в соединении с Солнцем 03:00

13 марта — Меркурий в афелии

14 марта — Венера проходит в 0,4° южнее Нептуна

21 марта — Марс (+1,2m) проходит в 7° севернее Альдебарана (+0,9m) 11:00

26 марта — Венера (-4,0m) в верхнем (внешнем) соединении с Солнцем 10:00

Перемещения Венеры на фоне звезд с 25 февраля по 25 апреля можно наблюдать в поле зрения космической солнечной обсерватории SOHO. Венера — яркий объект, смещающийся справа-налево под Солнцем).

30 марта — Меркурий проходит в 1,3° южнее Нептуна 06:31

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В МАРТЕ 2021:

Марс и Уран — вечером

Сатурн, Юпитер и Меркурий — ранним утром

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В МАРТЕ В ТЕЛЕСКОП?

Двойные звезды: ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов, ι Рака;

Переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца, β Лиры;

Рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), h и χ Персея;

Шаровые звездные скопления: М3 (Гончие Псы), М5 (Змея);

Галактики: М81 и М82 (Большая Медведица), М51 и М94 (Гончие Псы), М87 и М104 (Дева).

Желаем ясного неба и прекрасных наблюдений!

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