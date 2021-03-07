Выдающийся тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отмечает 80-летие

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 марта, исполняется 80 лет заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР и России, кандидату педагогических наук, профессору Алексею Николаевичу Мишину.

В начале своей карьеры он выступал в парном фигурном катании с Тамарой Николаевной Москвиной, ставшей впоследствии также выдающимся тренером. В числе спортивных достижений пары – титул чемпионов СССР, вице-чемпионов мира, а также «серебро» и «бронза» чемпионатов Европы.

Завершив спортивную карьеру, Алексей Мишин занялся тренерской деятельностью и добился в этой профессии блестящих результатов. Имена его воспитанников известны во всём мире – Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Артур Гачинский и многие другие.

С 1985 года Алексей Мишин возглавляет кафедру теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Является автором многих научных работ, разработчиком собственной методики многооборотных прыжков в фигурном катании и техники их исполнения.

В настоящее время Алексей Мишин продолжает активно работать, тренирует фигуристов Елизавету Туктамышеву, Михаила Коляду, Софью Самодурову.

Бесценный вклад Алексея Мишина в развитие фигурного катания и популяризацию физической культуры и спорта отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы народов.

За содействие молодым специалистам в овладении ими знаниями, навыками и умениями по специальности в сфере физической культуры и спорта приказом Минспорта России от 5 марта 2021 года № 25 нг Алексей Николаевич награждён знаком отличия Министерства спорта Российской Федерации «Почётный наставник».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Алексея Николаевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед его воспитанников!

Фото: РИА Новости, ТАСС, из открытых источников

Пресс-служба Минспорта России

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