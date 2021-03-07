В Республике Дагестан ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, по информации ПАО «Россети», с 06-20 по настоящее время происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 151 200 человек).

Восстановительные работы ведут 56 бригад (112 специалистов и 25 единиц техники).

По информации ПАО «Россети», электроснабжение большинства потребителей будет восстановлено к 15-00.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.

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