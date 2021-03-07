Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#МКС-65#Союз МС-17#Союз МС-1807.03.2021 17:40

Перестыковка на МКС запланирована на 19 марта

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 19 марта 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с Малого исследовательского модуля «Рассвет» (МИМ-1) на Малый исследовательский модуль «Поиск» для обеспечения возможности стыковки корабля «Союз МС-18» к МИМ-1.

Одновременное нахождение в составе российского сегмента станции сразу двух кораблей «Союз МС» обеспечивает проведение прямой передачи смены длительных экипажей МКС-64 и МКС-65. На вторую половину апреля запланирована расстыковка корабля «Союз МС-17» и возвращение на Землю экипажа МКС-64 на Землю.

Перестыковка корабля «Союз МС-17» обусловлена необходимостью проведения выхода экипажа в открытый космос (ВКД-48) с целью завершения подготовки к отстыковке и уводу от модуля «Пирс» (CO-1) для последующей стыковки на его место лабораторного модуля «Наука».

При проведении ВКД-48 планируется использовать в качестве шлюзового отсека модуль «Поиск». Наиболее рационально, в части действий экипажа МКС, и безопасно, в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании, выполнение ВКД-48, когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек служебного модуля, а корабль, на котором прилетел экипаж, выполняющий ВКД, пристыкован к модулю «Рассвет».

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

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