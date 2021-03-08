Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Юрий Гагарин09.03.2021 00:30

День рождения первого космонавта

Во вторник, 9 марта 2021 года исполняется 87 лет со дня рождения первого космонавта планеты. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. Его детство прошло здесь же, в селе Клушино Гжатского (ныне — Гагаринского) района Смоленской области, РСФСР. Родители — Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины — потомственные смоленские крестьяне, колхозники.

В 1941 году Юрий Гагарин поступил в 1-й класс средней школы, но из-за войны смог возобновить учебу в школе лишь в 1943 году. Затем три года учился в ремесленном училище № 10 города Люберцы Московской области, получил специальность «формовщик-литейщик». В 1957 году окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К.Е.Ворошилова в городе Оренбург по истребительному профилю. В конце 1950-х годов среди молодых летчиков-истребителей начался набор для переучивания на «новой технике».

9 декабря 1959 года Юрий Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты, и уже через неделю его вызвали в Москву для всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. 7 марта 1960 года Юрий Гагарин в числе 12 молодых лётчиков был зачислен в первый отряд космонавтов, а в январе 1961 года приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле «Восток» вместе с Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем и Германом Титовым.

12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос, тем самым доказав всему человечеству, что нет ничего невозможного. Этот смелый шаг в неизвестность повернул ход истории, взбудоражил умы и сердца миллионов людей и дал мощнейший толчок развитию науки и техники. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём Космонавтики.

В конце апреля 1961 года Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку. «Миссия мира», как иногда называют поездку первого космонавта по странам и континентам, продолжалась два года. 23 мая 1961 года Юрий Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов. Осенью 1961 года он поступил на инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, который окончил в 1968 году с отличием по специальности «Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним» и получил квалификацию «летчик-космонавт-инженер».

С декабря 1963 года по 1968 год Юрий Гагарин был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. К летной подготовке космонавт вернулся в 1963 году, в 1966 году приступил к тренировкам для полета на новом корабле «Союз». В апреле 1967 года Гагарин был назначен дублером командира космического корабля «Союз-1» Владимира Комарова.

Первый Гражданин Вселенной прожил с нами на Земле 34 года и 18 дней. Утром 27 марта 1968 года оборвалась жизнь Героя Советского Союза Юрия Гагарина — самолет «МиГ-15УТИ», которым он управлял под руководством опытного инструктора, командира учебного авиаполка Владимира Серегина, разбился, выполняя учебный полет…

И тысячу лет спустя люди не устанут восхищаться подвигом нашего соотечественника, Юрия Гагарина, первого человека, шагнувшего в неизвестность и увидевшего нашу планету из таинственного и неизведанного космоса…

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