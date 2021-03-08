Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6408.03.2021 12:10

Экипаж МКС проработает план ремонтно-востановительных работ

Космонавты Роскосмоса, работающее в настоящее время на борту Международной космической станции, и специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проработают 8 марта 2021 года дальнейший план по устранению негерметичности в модуле «Звезда» на МКС. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле „Звезда“ экипаж Международной космической станции под руководством специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС подробно проработает дальнейший план ремонтно-восстановительных работ», — отметили в пресс-службе.

Командир 64-й длительной экспедиции, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, консультируясь с подмосковным Центром управления полетами, поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий и подготовят необходимое оборудования для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.

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