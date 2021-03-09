Анастасия Смирнова – чемпионка мира по фристайлу в парном могуле, Виктория Лазаренко – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

На Чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате (Казахстан) россиянка Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль в дисциплине «парный могул». В финале она опередила ещё одну нашу соотечественницу Викторию Лазаренко, ставшую серебряным призёром. Третье место заняла представительница Казахстана Анастасия Городко. В понедельник Анастасия Смирнова выиграла «бронзу» в могуле.

«Золото» 18-летней Анастасии Смирновой – первая победа российских спортсменов на Чемпионате мира по фристайлу в парном могуле.

Первоначально Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля 2021 года. Но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести отдельные Чемпионаты мира по каждой дисциплине в разных странах.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Чемпионате мира по фристайлу российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Смирнову, Викторию Лазаренко, тренерский штаб и Федерацию фристайла России с медалями Чемпионата мира и желает новых успехов и побед!

Фото: Федерация фристайла России

Пресс-служба Минспорта России

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