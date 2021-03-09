Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#NASA#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКСм#МКС-65#Союз МС-1810.03.2021 01:05

Астронавт NASA назначен в экипаж корабля «Союз МС-18»

Госкорпорация «Роскосмос» возвращается к практике международных запусков, и ближайший полёт состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на существующих обязательствах Госкорпорации «Роскосмос» в рамках Соглашения с компанией Axiom Space, Inc. по осуществлению космического полёта американского профессионального астронавта на борту космического корабля «Союз МС-18», приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включён астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов. Роскосмос идет на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции.

Замена проведена и в дублирующих экипажах экспедиции МКС-65. Тем же решением из состава дублера выведен космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а его место займет астронавт NASA Энн МакКлейн. Полёт российского пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. Традиция международных экипажей, существующая уже более двадцати лет, вновь будет продолжена.

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