А. Майоров: Профильный Комитет СФ обеспечит приоритетное сопровождение законопроекта «О семеноводстве» на всех этапах рассмотрения в Федеральном Собрании в целях его скорейшего принятия

Source: Russia – Council of the Federation

Принятие новой редакции закона должно внести серьезный вклад в развитие отечественных селекции и семеноводства, подчеркнул сенатор.

В Совете Федерации на особом контроле находится вопрос развития отечественных селекции и семеноводства, решению имеющихся проблем в этой сфере был посвящен ряд парламентских мероприятий, подчеркнул председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор обратил внимание, что на заседании Совета Государственной Думы принято решение о включении в примерную программу законопроектной работы нижней палаты на весеннюю сессию текущего года проекта федерального закона «О семеноводстве», внесенного Правительством РФ.

Глава Комитета СФ напомнил, что решение задачи развития отечественных селекции и семеноводства стало одной из тем обсуждения в рамках встречи членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в феврале этого года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила важность внесения Правительством РФ проекта федерального закона «О семеноводстве», который является стратегическим для нашего сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках парламентского контроля в период 2019–2021 гг. активно взаимодействовал с Правительством России, Министерством сельского хозяйства РФ, участниками рынка в целях ускорения разработки и внесения этого документа в Государственную Думу, проинформировал Алексей Майоров.

Сенатор пояснил, что законопроект длительное время не вносился Правительством РФ в связи с имеющимися разногласиями между федеральными органами исполнительной власти, которые в итоге удалось урегулировать.

Как отметил Алексей Майоров, законопроектом устанавливается ряд положений. В том числе осуществление в Российской Федерации государственного надзора в области семеноводства. Речь также идет о полномочиях по организации проведения оценки посевов (посадок), семян сельскохозяйственных растений, о наличии в них генно-инженерно-модифицированных организмов, выявления при ввозе в Российскую Федерацию и так далее.

«Безусловно, принятие новой редакции Федерального закона «О семеноводстве» — важное событие. Но это должно стать составной частью комплекса мер по возрождению российской селекции и семеноводства», — уверен Алексей Майоров.

По его словам, профильный Комитет СФ обеспечит приоритетное сопровождение законопроекта при прохождении всех этапов рассмотрения в Федеральном Собрании в целях его скорейшего принятия.

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