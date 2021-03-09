Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил вопросы цифровизации спорта в Республике Татарстан

Source: Russia Ministry of Sport

Вопросы цифровизации спорта в Республике Татарстан обсудили в ходе рабочей поездки в Казань Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. В работе делегации принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации, руководитель цифровой трансформации Андрей Сельский. Он рассказал и продемонстрировал возможности нескольких онлайн-сервисов, которые помогают сформировать целостное информационное пространство в сфере спорта и повысить доступность занятий физической культурой и спортом для населения.

К таким онлайн-сервисам относятся:

1. Прототип модуля сбора статистической отчётности https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35686/. Сбор отчётности (число спортивных организаций, количество занимающихся, данные о спортивных разрядах и званиях, реестры спортивных объектов, соревнований и др.) будет вестись по новой методике ежемесячно, на основе объективных данных, исключая дублирование. Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» будет разработана к четвёртому кварталу 2021 года. Республика Татарстан является одним из шести пилотных регионов, который пройдёт апробацию новой системы ГИС «ФКиС» в 2021 году.

2. Онлайн-сервис записи ребёнка в спортивную школу для республиканского портала государственных услуг. Республика Татарстан является одним из трёх регионов России, где работает такой сервис.

3. Система управления процессом спортивной подготовки «Мой спорт». Её частью является мобильное приложение для тренеров, спортсменов и их родителей.

4. Сервис онлайн-записи на спортивные объекты «Площадка». Приложение «Площадка» является частным сервисом, работающим в Казани и Уфе. По заданным критериям приложение помогает находить места для занятия физической культурой и спортом (спортивные центры, дворовые площадки, школьные спортзалы), а также партнёров для занятий спортом.

5. Аналитическая система, которая помогает выявить предрасположенность ребёнка к занятиям тем или иным видом спорта и предложить запись в соответствующую спортивную школу, которая находится рядом или с учётом иных территориальных предпочтений. Такая аналитическая система использует набор данных (датасет) ГТО и механизм их анализа, разработанный для ситуационного центра Республики Татарстан. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Одной из национальных целей развития России является увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

«Республика Татарстан является одним из передовых регионов в вопросах цифровизации спортивной отрасли. Здесь развиваются и успешно внедряются разнообразные онлайн-услуги и веб-инструменты, которые помогают повысить доступность занятий физической культурой и спортом для населения. По индексу цифровой трансформации физкультуры и спорта, который мы рассчитали в конце 2020 года, Республика Татарстан занимает шестое место среди субъектов России», – отметил Андрей Сельский.

Пресс-служба Минспорта России

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