Г. Карелова: Важно адаптировать социальную сферу к новым цифровым реалиям с учетом потребностей граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Правительством РФ утверждена Концепция цифровой и функциональной трансформации социальной сферы на период до 2025 г.

Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. В новых условиях повышение адресности и эффективности предоставления мер социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях остается первостепенной задачей, стоящей на повестке дня.

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Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя утвержденную Правительством РФ Концепцию цифровой и функциональной трансформации социальной сферы на период до 2025 г.

Вице-спикер СФ отметила, что Концепция предусматривает создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере для обеспечения более эффективного взаимодействия государства, граждан и бизнеса в рамках решения задач социальной поддержки населения. В рамках ее реализации планируется обеспечить возможность предоставления мер социальной поддержки с учетом реальных потребностей граждан, а также осуществить переход на проактивные модели оказания государственных услуг с использованием различных цифровых каналов.

«Одной из ключевых инициатив Общенационального плана действий, направленной на решение задачи роста реальных доходов населения, является создание системы «Социального казначейства». Появление Концепции – последовательный шаг в этом направлении, предусматривающий адаптацию сферы социального обеспечения к новым цифровым реалиям с учетом растущих ожиданий и потребностей граждан», — отметила Галина Карелова.

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