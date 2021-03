#Роскосмос#Первый канал#Главное#Вызов09.03.2021 13:45 Для съемок фильма в космосе из 3000 заявок в финал отобраны 20 Определены 20 финалисток отбора на главную роль в фильме под рабочим названием «Вызов», съемки которого частично пройдут в космосе. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок. Среди 20 девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник и др.). На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте 2021 года и определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полёта в космос. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»: «Мы удивились, насколько высоким оказался интерес к этому проекту у российских женщин. Первый канал отбирает участниц для просветительского, художественного проекта, а мы будем рассматривать кандидатов непосредственно в отряд космонавтов. Все присланные анкеты будут переданы в Госкорпорацию „Роскосмос“, на их основе мы проведем дополнительный отбор. Возможность стать космонавтом на профессиональном уровне — не менее уникальная, чем съемки в кино. Да и нам не помешало бы украсить отряд нашими замечательными женщинами». Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала: «Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц — в силу обстоятельств — должна была оказаться на орбите. Старт съёмок запланирован на октябрь 2021 года». Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White: «Это уникальный кинопроект для индустрии. Обычно космические сцены снимают в павильонах, а тут актриса получит не просто роль, но исключительный жизненный опыт нахождения в космосе. Для нас это также совершенно новый процесс организации съемок в замкнутом пространстве на МКС, где нужно предусмотреть все нюансы. Интересная сложная задача, которая вдохновила всю продюсерскую группу. С нетерпением ждем старта». Вместе с актрисой на Международную космическую станцию отправится и режиссер фильма. Клим Шипенко: «Без режиссеров фильмы не снимаются ни под водой, ни на Земле, ни в Антарктиде. Ни в космосе в том числе. Поэтому у меня помимо желания, имеется еще и необходимость там находиться. Этот проект — очень нужный для кинематографа эксперимент, который даст представление о том, каково это снимать космический фильм не на Земле, а по-честному в космосе». В ноябре 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» и Первый канал объявили конкурс на главную роль в фильме под рабочим названием «Вызов». На первой (творческой) стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. Одна из победительниц конкурса — будут выбраны актриса и ее дублер — получит возможность отправиться в космос, где пройдёт часть съёмок. «Вызов» — это совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Информация о фильме «ВЫЗОВ» (рабочее название) Жанр — космическая драма Режиссер-постановщик — Клим Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст») Сценарий — Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко Продюсеры — Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Дмитрий Рогозин, Сергей Титинков, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Константин Эрнст.

