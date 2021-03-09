Завершилась III Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

В минувшие выходные в Красноярске завершились финальные соревнования III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2021 года. Торжественная церемония закрытия состоялась в концертном зале «Гранд-Холл Сибирь».

В ходе церемонии были подведены итоги Спартакиады и награждены сборные регионов-победителей в общекомандном зачёте. На Спартакиаде при определении победителей применялся принцип, согласно которому регионы делятся на три группы в зависимости от численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: первая группа – 150 тысяч человек и выше, вторая группа – до 150 тысяч человек, третья группа – до 70 тысяч человек.

Субъекты Российской Федерации – победители и призёры III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов:

1 группа:

1 место – Свердловская область

2 место – Москва

3 место – Республика Башкортостан

2 группа:

1 место – Удмуртская Республика

2 место – Тамбовская область

3 место – Вологодская область

3 группа:

1 место – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2 место – Республика Коми

3 место – Томская область

Выступая на церемонии закрытия, директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов передал участникам Спартакиады поздравления от Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, а также поблагодарил всех спортсменов, тренеров и организаторов мероприятия.

В финальных соревнованиях III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая проводилась в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», принимали участие около 600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из более 30 регионов страны. Соревнования проходили в фанпарке «Бобровый лог», многофункциональном спортивном комплексе «Радуга» и кёрлинг-арене «Красноярск».

В программу Спартакиады были включены: спорт лиц с ПОДА (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд-кросс), спорт глухих (лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и кёрлинг), спорт слепых (лыжные гонки, горнолыжный спорт), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (лыжные гонки, горнолыжный спорт).

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Красноярского края и Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Фото: ФЦПСР

Пресс-служба Минспорта России

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