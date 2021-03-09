Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#История#Юрий Гагарин09.03.2021 07:30

Ко дню рождения Юрия Гагарина: история одного дома

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Макет дома, где, согласно общепринятой версии, появился на свет первый космонавт планеты, хранится в музее Центра подготовки космонавтов.

Изображение этого дома нередко встречалось на почтовых открытках, которые выпускались с середины 1960-х годов. Их и сейчас можно найти в букинистических магазинах и на интернет — аукционах. Вот открытка, выпущенная издательством «Планета» в 1969 году, на обратной стороне указано: «Дом, в котором родился Ю.А.Гагарин».

Возможно, именно это фото разглядывал прикованный к постели подросток из Нагорного Карабаха Мельсик Нерсесян, делая макет из спичек. Известно, что образцом послужила одна из таких открыток. Посылку с уникальным предметом в Звёздный городок прислала мама Мельсика в начале 1970-х годов. С тех пор макет экспонируются в музее Центра подготовки космонавтов.

«Этот мальчик никогда не был на родине Гагарина в Смоленской области, не видел этот дом и не смог бы там побывать. По нашим сведениям, он был парализован — двигать мог только руками, — рассказала лектор-экскурсовод музея ЦПК Светлана Возовикова. — К сожалению, Мельсика давно нет в живых, но мы храним память о нем. Внутри домика на стены наклеены маленькие фотографии и есть три маленькие лампочки, если подключить макет к любому источнику питания, загорится свет. Этот экспонат всегда вызывает удивление и восхищение у посетителей музея».

Родственники Мельсика вспоминают, что, несмотря на недуг, он был настоящим мастером. Три года назад в интернете появилось такое сообщение, к сожалению, анонимное:

«Узнал, что с данным макетом меня связывают кровные узы. Оказалось, что его сделал мой двоюродный дядя примерно в 1967-1969 годах (я его не знал, он скончался молодым). Он был гений всяких макетов и поделок. Отец и его брат рассказывали, как носили ему спички, помогали обрезать головки спичек. Жили мои родственники тогда в селе Геташен. Этот макет он делал, глядя на фотографию дома Ю.А. Гагарина! Единственное, что осталось в память о нём, хоть и в музее, а не у нас».

Дом, вдохновивший Мельсика, на самом деле находится не в Клушино. Ещё в 1945 году папа будущего космонавта Алексей Иванович по брёвнышку перевёз его в Гжатск (ныне город Гагарин) и возвёл заново. Юрий прожил здесь до 1949 года. Теперь это Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина. В комнатах воссоздана обстановка того времени, посетители могут ознакомиться с жизненным укладом и традициями семьи Гагариных. Во дворе поставили памятник Анне Тимофеевне — матери первого космонавта.

В Клушино же расположен другой музей — он связан с детскими годами Ю.А. Гагарина. В 1971 году на том месте, где стоял дом Гагариных, построили деревянное здание. Во дворе есть землянка, в которой жила вся семья Гагариных полтора года немецко-фашистской оккупации. Рядом находится колодец, попить воды из него считается хорошей традицией, которую чтут все посетители. А у космонавтов есть примета: попробовал воду из этого колодца, значит, обязательно отправишься в космическую экспедицию.

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